Прем'єр зацікавлений у підписанні угод з ЄІБ у сфері енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зацікавлений у підписанні угод з Європейським інвестиційним банком у сферах освіти та енергоефективності. Про це він повідомив під час зустрічі з віце-президентом Європейського інвестиційного банку Вазілом Гудаком, передає кореспондент УНН.
“Ми підтримуємо проект модернізації української залізниці, це дуже важливий інфраструктурний проект. Підтримка проектів будівництва гідроакумулюючої електростанції — це проект, що робить нашу країну енергонезалежною. Ми зацікавлені у підписанні проектів по вищій освіті і щодо енергоефективності”, — сказав Прем’єр.
Як повідомляв УНН, 11 листопада Україна підписала з ЄІБ транспортну угоду на 200 млн євро.