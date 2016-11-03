Премьер призвал Нацбанк принять дополнительные меры по восстановлению кредитования
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальный банк принять ряд дополнительных мер для возобновления кредитования реального сектора экономики в целом, а также малого и среднего бизнеса. Об этом глава правительства сказал во время внеочередного заседания правительства, передает корреспондент УНН.
В.Гройсман подчеркнул, что кредитование "будет способствовать восстановлению производственного потенциала и укрепления экономического роста", который закладывает правительство.
Напомним, 3 ноября вкладчики банков-банкротов устроили акцию на Майдане Незалежности в Киеве, перекрыв при этом движение по проезжей части улицы Крещатик.