Премьер призвал Нацбанк принять дополнительные меры по восстановлению кредитования

В.Гройсман подчеркнул, что кредитование "будет способствовать восстановлению производственного потенциала и укрепления экономического роста", который закладывает правительство.

Напомним, 3 ноября вкладчики банков-банкротов устроили акцию на Майдане Незалежности в Киеве, перекрыв при этом движение по проезжей части улицы Крещатик.