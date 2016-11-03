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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26785 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Прем’єр закликав Нацбанк вжити додаткових заходів щодо відновлення кредитування

Прем’єр закликав Нацбанк вжити додаткових заходів щодо відновлення кредитування

Київ • УНН

 • 9108 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Національний банк вжити низку додаткових заходів для відновлення кредитування реального сектору економіки в цілому, а також малого і середнього бізнесу. Про це очільник уряду сказав під час позачергового засідання уряду, передає кореспондент УНН.

В.Гройсман наголосив, що кредитування "сприятиме відновленню виробничого потенціалу та зміцнення економічного зростання", що його закладає уряд.

Нагадаємо, 3 листопада вкладники банків-банкрутів влаштували акцію на Майдані Незалежності у Києві, перекривши при цьому рух проїжджою частиною вулиці Хрещатик.

Українські Національні Новини

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