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Премьер Словакии готов к отставке из-за скандала с российской вакциной "Спутник V"

Премьер Словакии готов к отставке из-за скандала с российской вакциной "Спутник V"

Киев  •  УНН

 • 15583 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса через закупки российской вакцины “Спутник V”. Он готов уйти со своего поста, но остаться членом правительства, заявил Матович в воскресенье, 21 марта, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

По словам политика, “ради успокоения ситуации” также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, представляющих две партии — младших партнеров по правящей коалиции с партией Матович “Обычные люди и независимые личности”.

Что предшествовало

Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительство в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.

Контекст

В соответствии с Конституцией Словакии, смена премьера означает отставку всего правительства. Однако, как отмечают СМИ, нынешняя властная коалиция в парламенте конституционное большинство и “могла бы договориться о формировании нового кабинета министров, который бы в свою очередь попросил парламент выразить доверие”.

Кризис вызвала закупка из России вакцины против COVID-19 “Спутник V”, несмотря на то, что она не одобрена к применению в Европейском союзе. Эту закупку премьер и глава Минздрава организовали тайно даже от других партий коалиции. Когда их поставили перед фактом прибытия самолетов с российскими вакцинами в Словакию, они выступили с резкой критикой такого шага. Несколько депутатов парламента из этих партий вышли в знак протеста из их фракций, тем оставив коалицию без своих голосов.

Против использования неодобренной российской вакцины выступила и президенткой Словакии Зузана Чапутова.

Дополнение

Решение о тайной закупке вакцины в России вызвало и дипломатический скандал, когда Матович, желая пошутить, сказал, что пообещал России в обмен на вакцину Закарпатскую область Украины, территория которой в 1919-1939 годах входила в состав тогдашней Чехословакии. После критики из Киева глава МИД Словакии, а затем и сам премьер извинились за эти слова.

Уже доставлена в Словакию российская вакцина пока находится на складах. Ее сейчас исследует словацкий Государственный институт контроля медпрепаратов, который, как ожидается, завершит это исследование и даст рекомендации по ее использованию в течение трех недель. Сейчас ее проверяют на мышах.

Коронавирус в Словакии

Эпидемиологическая ситуация в Словакии сейчас неблагоприятная — показатели смертности от COVID-19 в соотношении с количеством населения являются одними из самых высоких в Европе.

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