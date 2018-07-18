Премьер Польши не увидел уступок Путину со стороны Трампа по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам американо-российского саммита заявил, что не заметил, чтобы президент США Дональд Трамп пошел на уступки перед Россией в вопросе Крыма или войны в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Глава правительства Польши отметил, что в связи с возможными изменениями в американо-российских отношениях после встречи Трамп-Путин он не видит угрозы для Польши.
"Я не заметил, чтобы президент Трамп пошел на уступки перед Россией по вопросу о Крыме или войне в Украине", - заявил польский премьер.
Также он заявил, что США являются главным гарантом национальной безопасности Польши и партнером в этой области.
Наряду с этим Моравецкий высказался за укрепление обороноспособности восточного фланга НАТО из-за угрозы, происходящей от России, проводящей агрессивную политику. В этой связи премьер Польши приветствовал решения недавнего саммита НАТО в Брюсселе, который поддержал идею укрепления восточного фланга Альянса.
"В последние недели на многих международных форумах отмечалась важная роль Польши, а также необходимость укрепления безопасности в нашей части Европы", - заявил Моравецкий.
Глава правительства Польши также приветствовал критические замечания президента США по поводу энергетической политики некоторых стран ЕС, в частности, Германии, которая - по мнению Дональда Трампа - в связи с участием в строительстве газопровода "Северный поток-2" становится заложницей России.
Напомним, после пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики. В частности, политики отметили, что американский лидер промолчал об Украине, и что о позиции Трампа по Крыму высказался Путин.