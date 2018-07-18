Прем'єр Польщі не побачив поступок Путіну з боку Трампа щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками американсько-російського саміту заявив, що не помітив, щоб президент США Дональд Трамп пішов на поступки перед Росією в питанні Криму чи війни в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Очільник уряду Польщі відзначив, що в зв'язку з можливими змінами в американсько-російських відносинах після зустрічі Трамп-Путін він не бачить загрози для Польщі.
"Я не помітив, щоб президент Трамп пішов на поступки перед Росією у питанні про Крим або війну в Україні", - заявив польський прем'єр.
Також він заявив, що США є головним гарантом національної безпеки Польщі і партнером в цій області.
Поряд з цим Моравецький висловився за зміцнення обороноздатності східного флангу НАТО через загрозу, що йде від Росії, яка проводить агресивну політику. У зв'язку з цим прем'єр Польщі привітав рішення нещодавнього саміту НАТО в Брюсселі, який підтримав ідею зміцнення східного флангу Альянсу.
"Останніми тижнями на багатьох міжнародних форумах відзначалася важлива роль Польщі, а також необхідність зміцнення безпеки в нашій частині Європи", - заявив Моравецький.
Очільник уряду Польщі також привітав критичні зауваження президента США з приводу енергетичної політики деяких країн ЄС, зокрема, Німеччини, яка - на думку Дональда Трампа - у зв'язку з участю в будівництві газопроводу "Північний потік-2" стає заручницею Росії.
Нагадаємо, після прес-конференції за підсумками саміту з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі на американського президента Дональда Трампа обрушилася хвиля критики. Зокрема, політики відзначили, що американський лідер промовчав про Україну, і що про позицію Трампа щодо Криму висловився Путін.