Премьер Пакистана обвинил Индию в подготовке этнических чисток в Кашмире
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Нынешняя политика Индии в Кашмире имеет целью изменить этнический баланс в регионе, убежден премьер-министр Пакистана Имран Хан. Об этом Имран Хан написал в Twitter, сообщает УНН.
"Я боюсь, что эта идеология индуистского верховенства, как нацистская верховенства арийцев, не остановится в Кашмире; взамен это повлечет угнетения мусульман в Индии и в конце концов приведет к нападению на Пакистан", - заявил политик.
По его мнению, имеет место попытка изменить демографическую карту штата Кашмир путем этнических чисток.
"Вопрос в том, будет ли мир созерцать и умиротворять, как это делали с Гитлером в Мюнхене?" - подытожил премьер Пакистана.
Напомним, Пакистан остановил железнодорожное сообщение с Индией, ведь "возможна война в ближайшие месяцы".