Прем'єр Пакистану звинуватив Індію в підготовці етнічних чисток у Кашмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Теперішня політика Індії у Кашмірі має на меті змінити етнічний баланс у регіоні, переконаний премʼєр-міністр Пакистану Імран Хан. Про це Імран Хан написав у Twitter, повідомляє УНН.
"Я боюся, що ця ідеологія індуїстського верховенства, як нацистська щодо верховенства арійців, не зупиниться в Кашмірі; натомість це спричинить гноблення мусульман в Індії та врешті-решт призведе до нападу на Пакистан", - заявив політик.
На його думку, має місце спроба змінити демографічну мапу штату Кашмір шляхом етнічних чисток.
“Питання в тому, чи буде світ споглядати та умиротворювати, як це робили з Гітлером у Мюнхені?" - підсумував прем'єр Пакистану.
Нагадаємо, Пакистан зупинив залізничне сполучення з Індією, адже "можлива війна у найближчі місяці".