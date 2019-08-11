Прем'єр Пакистану звинуватив Індію в підготовці етнічних чисток у Кашмірі

"Я боюся, що ця ідеологія індуїстського верховенства, як нацистська щодо верховенства арійців, не зупиниться в Кашмірі; натомість це спричинить гноблення мусульман в Індії та врешті-решт призведе до нападу на Пакистан", - заявив політик.

На його думку, має місце спроба змінити демографічну мапу штату Кашмір шляхом етнічних чисток.

“Питання в тому, чи буде світ споглядати та умиротворювати, як це робили з Гітлером у Мюнхені?" - підсумував прем'єр Пакистану.

Нагадаємо, Пакистан зупинив залізничне сполучення з Індією, адже "можлива війна у найближчі місяці".