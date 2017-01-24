Премьер Нидерландов: мигранты должны или вести себя прилично или покинуть страну

"Или ведите себя прилично, или езжайте", - написал М.Рютте в своем обращении к мигрантам, опубликованном в понедельник, 23 декабря.

Премьер, в частности, упомянул о том, что некоторые мигранты "ущемляют геев и оскорбляют женщин в коротких юбках". Он при этом добавил, что его заявление касается далеко не всех, не стоит всех судить по меньшинству и высылать целые группы людей из страны.