Премьер Нидерландов: мигранты должны или вести себя прилично или покинуть страну
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, за полтора месяца до парламентских выборов заявил о необходимости "активно защищать ценности страны" от мигрантов, которые отказываются интегрироваться или ведут себя антисоциально, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Или ведите себя прилично, или езжайте", - написал М.Рютте в своем обращении к мигрантам, опубликованном в понедельник, 23 декабря.
Премьер, в частности, упомянул о том, что некоторые мигранты "ущемляют геев и оскорбляют женщин в коротких юбках". Он при этом добавил, что его заявление касается далеко не всех, не стоит всех судить по меньшинству и высылать целые группы людей из страны.