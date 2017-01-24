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Прем'єр Нідерландів: мігранти повинні або поводитись пристойно або покинути країну

Київ • УНН

 • 8151 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, за півтори місяці до парламентських виборів заявив про необхідність “активно захищати цінності країни” від мігрантів, які відмовлятися інтегруватися або поводяться антисоціально, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Або поводьтеся пристойно, або їдьте”, — написав М.Рютте у своєму зверненні до мігрантів, опублікованому в понеділок, 23 грудня.

Прем’єр, зокрема, згадав про те, що деякі мігранти “утискають геїв і ображають жінок у коротких спідницях”. Він при цьому додав, що його заява стосується далеко не всіх, що не варто всіх судити за меншістю і висилати цілі групи людей з країни.

 

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