Прем'єр Нідерландів: мігранти повинні або поводитись пристойно або покинути країну

“Або поводьтеся пристойно, або їдьте”, — написав М.Рютте у своєму зверненні до мігрантів, опублікованому в понеділок, 23 грудня.

Прем’єр, зокрема, згадав про те, що деякі мігранти “утискають геїв і ображають жінок у коротких спідницях”. Він при цьому додав, що його заява стосується далеко не всіх, що не варто всіх судити за меншістю і висилати цілі групи людей з країни.