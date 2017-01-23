Премьер Нидерландов мигрантам: или ведите себя прилично, или уезжайте
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что никто не держит в его стране людей, которые не разделяют ее ценностей, передает УНН со ссылкой на BBC.
"Или ведите себя прилично, или узжайте", - заявил М.Рютте.
Он добавил, что голландцам не нравится, когда люди, которые якобы приехали в страну в поисках свободы, презирают основополагающие принципы этой свободы.
Местные политологи считают, что за счет такого резкого заявления в адрес мигрантов и беженцев М.Рютте надеется перед выборами укрепить позиции своей Народной партии за свободу и демократию.
Отмечается, что сейчас в опросах партия М.Рютте идет наравне с антимигрантской Партией свободы под руководством Герта Вилдерса, которая резко набрала за последние месяцы популярность.
Г.Вилдерс уже назвал высказывания М.Рютте лживыми. Он обвинил премьера в лицемерии, заявив, что тот проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.
Политологи отмечают, что на этот раз главной темой предвыборной кампании - впервые за долгие годы - стали не финансовая политика правительства и не экономические перспективы, а национальный вопрос.
Парламентские выборы в Нидерландах намечены на 15 марта. Хотя рейтинги партий М.Рютте и Г.Вилдерса пока близкие, отмечается, что последним даже в случае победы вряд ли удастся сформировать правительство, так как мало кто согласится вступить с ним в коалицию.