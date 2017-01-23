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Прем’єр Нідерландів мігрантам: або поводьтесь пристойно, або їдьте

Київ • УНН

 • 8343 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ніхто не тримає в його країні людей, які не поділяють її цінностей, передає УНН з посиланням на BBC.

“Або ведіть себе пристойно, або їдьте”, — заявив М.Рютте.

Він додав, що голландцям не подобається, коли люди, які начебто приїхали в країну у пошуках свободи, зневажають основоположні принципи цієї свободи.

Місцеві політологи вважають, що за рахунок такої різкої заяви на адресу мігрантів і біженців М.Рютте сподівається перед виборами зміцнити позиції своєї Народної партії за свободу і демократію.

Зазначається, що зараз в опитуваннях партія М.Рютте йде нарівні з антимігрнтською Партією свободи під керівництвом Герта Вілдерса, що різко набрала за останні місяці популярність.

Г.Вілдерс уже назвав висловлювання М.Рютте брехливим. Він звинуватив прем’єра в лицемірстві, заявивши, що той проводив політику відкритих дверей, а тепер намагається підняти рейтинг випадами на адресу мігрантів.

Політологи відзначають, що на цей раз головною темою передвиборної кампанії — вперше за довгі роки — стали не фінансова політика уряду і не економічні перспективи, а національне питання.

Парламентські вибори в Нідерландах заплановані на 15 березня. Хоча рейтинги партій М.Рютте і Г.Вілдерса поки близькі, відзначається, що останнім навіть в разі перемоги навряд чи вдасться сформувати уряд, так як мало хто погодиться вступити з ним в коаліцію.

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