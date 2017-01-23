Прем’єр Нідерландів мігрантам: або поводьтесь пристойно, або їдьте
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ніхто не тримає в його країні людей, які не поділяють її цінностей, передає УНН з посиланням на BBC.
“Або ведіть себе пристойно, або їдьте”, — заявив М.Рютте.
Він додав, що голландцям не подобається, коли люди, які начебто приїхали в країну у пошуках свободи, зневажають основоположні принципи цієї свободи.
Місцеві політологи вважають, що за рахунок такої різкої заяви на адресу мігрантів і біженців М.Рютте сподівається перед виборами зміцнити позиції своєї Народної партії за свободу і демократію.
Зазначається, що зараз в опитуваннях партія М.Рютте йде нарівні з антимігрнтською Партією свободи під керівництвом Герта Вілдерса, що різко набрала за останні місяці популярність.
Г.Вілдерс уже назвав висловлювання М.Рютте брехливим. Він звинуватив прем’єра в лицемірстві, заявивши, що той проводив політику відкритих дверей, а тепер намагається підняти рейтинг випадами на адресу мігрантів.
Політологи відзначають, що на цей раз головною темою передвиборної кампанії — вперше за довгі роки — стали не фінансова політика уряду і не економічні перспективи, а національне питання.
Парламентські вибори в Нідерландах заплановані на 15 березня. Хоча рейтинги партій М.Рютте і Г.Вілдерса поки близькі, відзначається, що останнім навіть в разі перемоги навряд чи вдасться сформувати уряд, так як мало хто погодиться вступити з ним в коаліцію.