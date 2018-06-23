Премьер-министра Канады оштрафовали на 100 долларов за незадекларированные очки

Пресс-секретарь Трюдо Элеаноре Катенаро в электронном письме на запрос издания ответила, что Трюдо не задекларировал свои солнцезащитные очки из-за “административной ошибки”, а именно из-за того, что “форма (декларации) была неправильно заполнена”.

Согласно местному законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает 200 долларов. Трюдо не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан. Розничная стоимость очков канадского бренда Fellow Earthlings составляет от 300 до 500 долларов.

В официальном уведомлении Офиса комиссара по вопросам Конфликта интересов и Этики, которое публикует издание, указано, что премьер-министр уже погасил назначенный штраф.

Как сообщал УНН, в Японии мужчины наказали за регулярный выход на обед на три минуты раньше разрешенного времени.