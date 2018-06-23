Прем'єр-міністра Канади оштрафували на 100 доларів за незадекларовані окуляри

Прес-секретар Трюдо Елеанор Катенаро в електронному листі на запит видання відповіла, що Трюдо не задекларував свої сонцезахисні окуляри через “адміністративної помилки”, а саме через те, що “форма (декларації) була неправильно заповнена”.

Згідно з місцевим законодавством, прем’єр зобов’язаний протягом 30 днів повідомляти про всі одержані подарунки, вартість яких перевищує 200 доларів. Трюдо не повідомив владі про дві пари сонцезахисних окулярів в шкіряних футлярах, які йому і його дружині минулого літа подарував прем’єр провінції Острів Принца Едуарда Уейд Маклауклан. Роздрібна вартість очок канадського бренду Fellow Earthlings становить від 300 до 500 доларів.

В офіційному повідомленні Офісу комісара з питань Конфлікту інтересів і Етики, яке публікує видання, зазначено, що прем’єр-міністр вже погасив призначений штраф.

Як повідомляв УНН, в Японії чоловіка покарали за регулярний вихід на обід на три хвилини раніше дозволеного часу.