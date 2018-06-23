Прем'єр-міністра Канади оштрафували на 100 доларів за незадекларовані окуляри

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 67028 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 134698 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 115040 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 152184 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 116519 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 125483 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165003 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190586 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 305088 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167558 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
63 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 38280 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 37694 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 31654 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 43267 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 37676 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 37676 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 31654 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 152163 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 174747 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 305080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 40400 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 57175 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 61170 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 58938 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 73060 перегляди
Актуальне
Прем'єр-міністра Канади оштрафували на 100 доларів за незадекларовані окуляри

Прем'єр-міністра Канади оштрафували на 100 доларів за незадекларовані окуляри

Київ • УНН

 • 18646 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Наглядовий орган з етики Канади призначив прем’єр-міністру країни штраф в 100 доларів за порушення Закону про конфлікт інтересів, а саме за носіння незадекларованих сонцезахисних окулярів. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал CBC.

Прес-секретар Трюдо Елеанор Катенаро в електронному листі на запит видання відповіла, що Трюдо не задекларував свої сонцезахисні окуляри через “адміністративної помилки”, а саме через те, що “форма (декларації) була неправильно заповнена”.

Згідно з місцевим законодавством, прем’єр зобов’язаний протягом 30 днів повідомляти про всі одержані подарунки, вартість яких перевищує 200 доларів. Трюдо не повідомив владі про дві пари сонцезахисних окулярів в шкіряних футлярах, які йому і його дружині минулого літа подарував прем’єр провінції Острів Принца Едуарда Уейд Маклауклан. Роздрібна вартість очок канадського бренду Fellow Earthlings становить від 300 до 500 доларів.

В офіційному повідомленні Офісу комісара з питань Конфлікту інтересів і Етики, яке публікує видання, зазначено, що прем’єр-міністр вже погасив призначений штраф.

Як повідомляв УНН, в Японії чоловіка покарали за регулярний вихід на обід на три хвилини раніше дозволеного часу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29