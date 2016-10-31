Премьер-министр выступил за расширение списка лиц, которые должны подать е-декларации

"Я думаю, что вообще сейчас надо расширять перечень всех тех, кто должен подать такие декларации. Это должны быть и в том числе те, кто не попал, например, представители государственных компаний. Это абсолютно нормальный шаг", - сказал он.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 31 октября количество ежегодных электронных деклараций должностных лиц в соответствующем реестре превысило 103 тыс.