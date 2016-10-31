Премьер-министр выступил за расширение списка лиц, которые должны подать е-декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за то, чтобы был расширен список лиц, которые должны подать электронные декларации. Об этом он сообщил журналистам передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что вообще сейчас надо расширять перечень всех тех, кто должен подать такие декларации. Это должны быть и в том числе те, кто не попал, например, представители государственных компаний. Это абсолютно нормальный шаг", - сказал он.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро 31 октября количество ежегодных электронных деклараций должностных лиц в соответствующем реестре превысило 103 тыс.