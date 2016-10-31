Прем'єр-міністр виступив за розширення списку осіб, які мають подати е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив за те, щоб був розширений список осіб, які мають подати електронні декларації. Про це він повідомив журналістам передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що взагалі зараз треба розширювати перелік всіх тих, хто має подати такі декларації. Це мають бути і втому числі ті, хто не потрапив, наприклад, представники державних компаній. Це абсолютно нормальний крок", - сказав він.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 31 жовтня кількість щорічних електронних декларацій посадовців у відповідному реєстрі перевищила 103 тисяч.