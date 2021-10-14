Премьер-министр Польши обвинил институты ЕС в нарушении прав государств-членов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил институты Европейского союза в нарушении прав государств-членов. На следующей неделе Моравецкий представит в Европейском парламенте позицию Варшавы по поводу верховенства закона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
С момента прихода к власти в 2015 году националистическое правительство Польши расходилось во мнениях с Европейской комиссией в Брюсселе по поводу судебных реформ, свободы СМИ и прав ЛГБТ, но недавнее постановление суда о том, что некоторые части законодательства ЕС несовместимы с польской конституции, обострило ситуацию.
"Мы находимся в решающем моменте, можно сказать, на перекрестке в истории ЕС, - сказал Моравецкий польскому парламенту. - Демократия проходит испытание - насколько далеко отступят европейские страны в этой узурпации со стороны некоторых институтов ЕС".
Постановление Конституционного трибунала Польши, учреждения, которое, по словам критиков правительства, стало политизированным в рамках реформ, которые, по их словам, подрывают независимость судебной системы, бросает вызов ключевым принципам европейской интеграции.
Контекст
Польша заявляет, что ЕС превысил свой мандат, пытаясь помешать судебным реформам правительства, и постановление Конституционного трибунала подтверждает верховенство польской конституции таким образом, что ничем не отличается от постановлений, вынесенных судами других европейских стран.
Отвечая на вопрос о комментариях Моравецкого, официальный представитель Комиссии Кристиан Виганд сказал, что перед исполнительной властью ЕС стоит "задача обеспечения надлежащего функционирования правопорядка Союза... и будет гарантировано, что права европейцев, предусмотренные договорами будут и дальше защищены".
Виганд сообщил, что в настоящее время проводится углубленный анализ решения польского суда, добавив, что первоначальная оценка указала на "очень серьезные проблемы верховенства права ЕС".
Дополнение
Решение суда может поставить под угрозу около 23 миллиардов евро в виде грантов ЕС и 34 миллиарда дешевых кредитов, на которые Польша могла бы в противном случае рассчитывать как часть фонда восстановления ЕС после пандемии COVID-19.
Это также вызвало разговоры о "Полекс", хотя Варшава заявляет, что не собирается вслед за Великобританией выходить из ЕС.
Представитель польского правительства Петр Мюллер сказал, что Моравецкий примет участие в заседании Европейского парламента в Страсбурге в следующий вторник, чтобы изложить позицию Польши в споре о верховенстве закона.