Прем'єр-міністр Польщі звинуватив інститути ЄС в порушенні прав держав-членів

Деталі

З моменту приходу до влади в 2015 році націоналістичний уряд Польщі розходився в думках з Європейською комісією в Брюсселі з приводу судових реформ, свободи ЗМІ та прав ЛГБТ, але нещодавня постанова суду про те, що деякі частини законодавства ЄС несумісні з польської конституцією, загострило ситуацію.

"Ми знаходимося в вирішальному моменті, можна сказати, на перехресті в історії ЄС, - сказав Моравецький польському парламенту. - Демократія проходить випробування - наскільки далеко відступлять європейські країни до цієї узурпації з боку деяких інститутів ЄС".

Постанова Конституційного трибуналу Польщі, установи, яка, за словами критиків уряду, стала політизованою в рамках реформ, які, за їхніми словами, підривають незалежність судової системи, кидає виклик ключовим принципам європейської інтеграції.

Контекст

Польща заявляє, що ЄС перевищив свій мандат, намагаючись перешкодити судовим реформам уряду, і що постанова Конституційного трибуналу підтверджує верховенство польської конституції таким чином, що нічим не відрізняється від постанов, винесених судами інших європейських країн.

Відповідаючи на питання про коментарі Моравецького, офіційний представник Комісії Крістіан Віганд сказав, що перед виконавчою владою ЄС стоїть "завдання забезпечення належного функціонування правопорядку Союзу... і буде гарантовано, що права європейців, передбачені договорами будуть і далі захищені".

Віганд повідомив, що в даний час проводиться поглиблений аналіз рішення польського суду, додавши, що первісна оцінка вказала на "дуже серйозні проблеми щодо верховенства права ЄС".

Доповнення

Рішення суду може поставити під загрозу близько 23 мільярдів євро у вигляді грантів ЄС і 34 мільярди дешевих кредитів, на які Польща могла б в іншому випадку розраховувати як частину фонду відновлення ЄС після пандемії COVID-19.

Це також викликало розмови про "Полекс", хоча Варшава заявляє, що не збирається услід за Великою Британією виходити з ЄС.

Представник польського уряду Петро Мюллер сказав, що Моравецький візьме участь в засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі наступного вівторка, щоб викласти позицію Польщі в суперечці про верховенство закону.