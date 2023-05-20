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Премьер-министр Италии досрочно возвращается домой с саммита "Группы семи" из-за масштабных наводнений в стране

Киев • УНН

 • 1044430 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони досрочно покидает саммит "Группы семи" в Японии, чтобы вернуться домой из-за масштабных наводнений в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Как отмечается, Джорджия Мелони отправится домой раньше, чтобы внимательно следить за ситуацией и подготовить неотложные меры из-за масштабного наводнения в в Эмилии-Романьи. 

"Я хотела бы поблагодарить лидеров G7 и партнеров нескольких стран, которые выражают слова солидарности с Италией и населением, пострадавшим от наводнения в эти часы. Ваша близость является ощутимым знаком нашего единства в трудные минуты. Спасибо", - написала Мелони в своем Twitter.

Как отмечается, убытки региона на севере Италии в результате наводнения оцениваются в миллиарды евро.

"Ресурсы нашлись, но сначала нам нужно молиться, чтобы эта катастрофа прекратилась", - подчеркнула премьер Италии.

Дополнение

Девять человек погибли и тысячи были эвакуированы из своих домов после того, как ливни вызвали наводнение в северной части итальянского региона Эмилия-Романья.

Кроме того, после рекордных ливней почти все реки между северо-восточным побережьем Римини и городом Болонья в Италии вышли из берегов.

13 человек погибли и более 13 тысяч эвакуированы, 5 тысяч ферм оказались под водой - это десятки тысяч гектаров виноградников, плодовых деревьев, овощей и зерна; животные утонули.

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