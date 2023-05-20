Прем’єр-міністер Італії достроково повертається додому із саміту "Групи семи" через масштабні повені в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Прем’єр-міністер Італії Джорджія Мелоні достроково залишає саміт "Групи семи" в Японії, аби повернутися додому через масштабні повені в країні. Про це пише УНН з посиланням на ANSA.
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Як зазначається, Джорджія Мелоні вирушить додому раніше, аби уважно слідкувати за ситуацією та підготувати найневідкладніші заходи через масштабну повінь в в Емілії-Романьї.
"Я хотіла би подякувати лідерам G7 і партнерам кількох країн, які висловлюють слова солідарності з Італією та населенням, яке постраждало від повені в ці години. Ваша близькість є відчутним знаком нашої єдності у важкі хвилини. Дякую", - написала Мелоні в своєму Twitter.
Як зазначається, збитки регіону на півночі Італії внаслідок повені оцінюються у мільярди євро.
"Ресурси знайшлися, але спочатку нам потрібно молитися, щоб ця катастрофа припинилася", - підкреслила прем'єр Італії.
Доповнення
Дев'ять людей загинули й тисячі були евакуйовані зі своїх будинків після того, як зливи спричинили повінь в північній частині італійського регіону Емілія-Романья.
Крім того, після рекордних злив майже всі річки між північно-східним узбережжям Ріміні та містом Болонья в Італії вийшли з берегів.
13 людей загинуло та понад 13 тисяч евакуйовано, 5 тисяч ферм опинилися під водою - це десятки тисяч гектарів виноградників, плодових дерев, овочів і зерна; тварини потонули.