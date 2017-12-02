Премьер Испании заявил о конце сепаратистского процесса в Каталонии

“Процессу пришел конец”, — заявил он.

Кроме того, премьер добавил, что 155-я статья “функционирует нормально” и “законность была восстановлена, и доверие начало восстанавливаться”.

По словам Рахоя, регион может вернуться на путь экономического подъема, и пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов.

Как сообщал УНН, арестованы члены правительства Каталонии признали власть Мадрид.