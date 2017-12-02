Прем'єр Іспанії заявив про кінець сепаратистського процесу в Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії, передає УНН з посиланням на El Mundo.
“Процесу прийшов кінець”, — заявив він.
Окрім того, прем’єр додав, що 155-я стаття “функціонує нормально” і що “законність було відновлено, і довіра почала відновлюватися”.
За словами Рахоя, регіон може повернутися на шлях економічного підйому, і пройдуть нормальні, законні вибори з гарантією нейтральності інститутів.
Як повідомляв УНН, арештовані члени уряду Каталонії визнали владу Мадриду.