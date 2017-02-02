Премьер Греции посетит Украину 8-9 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 8-9 февраля посетит Украину. Об этом сообщил генеральный секретариат информации и коммуникаций, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"У премьера будут контакты с политическим и государственным руководством страны", - сообщил секретариат.
Как сообщил изданию дипломатический источник, визит в Украину планировался давно, он включен в программу зарубежных поездок премьера А.Ципраса, но неоднократно откладывался.
Во время визита планируется обсудить двусторонние отношения и ситуацию в Украине. Предполагается, что состоится встреча А.Ципраса с представителями греческой диаспоры.