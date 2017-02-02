Прем'єр Греції відвідає Україну 8-9 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас 8-9 лютого відвідає Україну. Про це повідомив генеральний секретаріат інформації та комунікацій, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"У прем'єра будуть контакти з політичним і державним керівництвом країни", - повідомив секретаріат.
Як повідомило виданню дипломатичне джерело, візит в Україну планувався давно, він включений в програму зарубіжних поїздок прем'єра А.Ціпраса, але неодноразово відкладався.
Під час візиту планується обговорити двосторонні відносини і ситуацію в Україні. Передбачається, що відбудеться зустріч А.Ціпраса із представниками грецької діаспори.