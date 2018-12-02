Премьер Франции из-за протестов отменил поездку на конференцию по климату в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне массовых протестов во Франции отменил визит в Польшу, где он должен был принять участие во Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата. Об этом сообщил в субботу Agence France-Presse со ссылкой на канцелярию премьера, передает УНН.
“Глава правительства останется во Франции”, — заявили агентству в Матиньонском дворце. Возглавить французскую делегацию Филипп поручил министру экологического перехода Франсуа де Рюжи.
Сам премьер-министр в воскресенье примет участие в экстренной межведомственной встречи по вопросу беспорядков в ходе демонстраций “желтых жилетов” в Париже, проведение которой анонсировал в субботу президент Франции Эммануэль Макрона, выступая на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по итогам саммита G20 . В ней также будут задействованы министр внутренних дел Кристоф Кастанер и представители других компетентных органов.
Как ранее информировал УНН, в минувшие выходные во Франции возобновились массовые протесты “желтых жилетов” против повышения цен на бензин. Столкновения на Елисейских Полях продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тыс. человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 — в Париже.