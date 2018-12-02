Прем'єр Франції через протести скасував поїздку на конференцію з клімату в Польщі

“Глава уряду залишиться у Франції”, — заявили агентству в Матіньонському палаці. Очолити французьку делегацію Філіп доручив міністру екологічного переходу Франсуа де Рюжі.

Сам прем’єр-міністр у неділю візьме участь в екстреній міжвідомчої зустрічі з питання заворушень у ході демонстрацій “жовтих жилетів” у Парижі, проведення якої анонсував у суботу президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на прес-конференції у Буенос-Айресі за підсумками саміту G20. У ній також будуть задіяні міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер і представники інших компетентних органів.

Як раніше інформував УНН, на минулих вихідних у Франції поновилися масові протести “жовтих жилетів” проти підвищення цін на бензин. Зіткнення на Єлисейських Полях тривали з ранку до пізньої ночі. За даними МВС, в 1619 демонстраціях взяли участь 106 тис. осіб, при цьому 130 осіб було заарештовано, з них 42 — в Парижі.