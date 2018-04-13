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Премьер Дании допустил замедление проекта "Северный поток-2"

Премьер Дании допустил замедление проекта "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Дания может замедлить осуществление проекта “Северный поток-2”, если не даст согласия на прокладку трубопровода через свои воды. Об этом сообщает местный телеканал TV2 со ссылкой на слова премьера Дании Ларса Лекке Расмуссена, передает УНН.

“Дания не может законным образом предотвратить совершение проекта” Северный поток-2″, но мы можем замедлить его“, — сказал глава правительства Дании.

Также в ходе выступления Расмуссен отметил, что считает “Северный поток — 2” не только экономическим, но и политическим проектом. Он также поддержал позицию Ангелы Меркель о необходимости сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа. “Мы несем ответственность за Украину”, — добавил датский премьер.

Как сообщал УНН, “Газпром” никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, сообщил журналистам председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер.

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