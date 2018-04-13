Премьер Дании допустил замедление проекта "Северный поток-2"

“Дания не может законным образом предотвратить совершение проекта” Северный поток-2″, но мы можем замедлить его“, — сказал глава правительства Дании.

Также в ходе выступления Расмуссен отметил, что считает “Северный поток — 2” не только экономическим, но и политическим проектом. Он также поддержал позицию Ангелы Меркель о необходимости сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа. “Мы несем ответственность за Украину”, — добавил датский премьер.

Как сообщал УНН, “Газпром” никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, сообщил журналистам председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер.