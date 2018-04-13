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Прем'єр Данії допустив уповільнення проекту "Північний потік-2"

Прем'єр Данії допустив уповільнення проекту "Північний потік-2"

Київ • УНН

 • 17585 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Данія може уповільнити здійснення проекту “Північний потік-2”, якщо не дасть згоди на прокладку трубопроводу через свої води. Про це повідомляє місцевий телеканал TV2 з посиланням на слова прем’єра Данії Ларса Лекке Расмуссена, інформує УНН.

“Данія не може законним чином запобігти здійсненню проекту „Північний потік-2“, але ми можемо уповільнити його”, — сказав глава уряду Данії.

Також в ході виступу Расмуссен зазначив, що вважає “Північний потік — 2” не тільки економічним, але і політичним проектом. Він також підтримав позицію Ангели Меркель про необхідність збереження Україною статусу країни-транзитера газу. “Ми несемо відповідальність за Україну”, — додав датський прем’єр.

Як повідомляв УНН, “Газпром” ніколи не ставив питання про відмову від транзиту газу через Україну, він може зберегтися в обсязі 10-15 мільярдів кубометрів на рік, якщо Україна доведе економічну доцільність нового контракту, повідомив журналістам голова правління “Газпрому” Олексій Міллер.

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