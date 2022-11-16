Премьер Британии Сунак о падении ракеты в Польше: этого не произошло бы, если бы не вторжение рф в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Падение ракеты в Польше не произошло бы без российского вторжения в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает УНН со ссылкой на BBC News.
Детали
Сунак, находящийся на саммите G20, сказал, что Великобритания будет твердо стоять за народ Польши, добавив: "Ничего из этого не произошло бы без российского вторжения в Украину".
Кроме того, Сунак отметил, что Великобритания и ее союзники все еще пытаются разобраться в том, что произошло в Польше.
Выступая на G20 на Бали, Сунак сказал, что союзники согласились с тем, что командам важно установить факты.
На пресс-конференции премьер-министр страны не стал повторять слова президента США Джо Байдена о том, что маловероятно, что ракета была выпущена из россии, отмечает издание.
Но он обвинил россию в проявлении "абсолютного пренебрежения" к международной системе.
Дополнение
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что падение ракеты на территории Польши не было бы, если бы не российские ракетные удары по Украине.
Контекст
15 ноября в польском селе у украинской границы упали две ракеты, два человека погибли.