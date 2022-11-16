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Прем'єр Британії Сунак про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не вторгнення рф в Україну

Прем'єр Британії Сунак про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 356285 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Падіння ракети у Польщі не сталося б без російського вторгнення в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Сунак, який перебуває на саміті G20, сказав, що Велика Британія твердо стоятиме за народ Польщі, додавши: "Нічого з цього не сталося б без російського вторгнення в Україну".

Окрім того, Сунак зазначив, що Велика Британія та її союзники все ще намагаються розібратися у тому, що сталося у Польщі.

Виступаючи на G20 на Балі, Сунак сказав, що союзники погодилися з тим, що командам важливо встановити факти.

На пресконференції прем'єр-міністр країни не став повторювати слова президента США Джо Байдена про те, що малоймовірно, що ракета була випущена з росії, відзначає видання.

Але він звинуватив росію у прояві "абсолютної зневаги" до міжнародної системи.

Доповнення

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що падіння ракети на території Польщі не було б, якби не російські ракетні удари по Україні.

Контекст

15 листопада в польському селі біля українського кордону впали дві ракети, дві людини загинули. 

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