Прем'єр Британії Сунак про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не вторгнення рф в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Падіння ракети у Польщі не сталося б без російського вторгнення в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає УНН з посиланням на BBC News.
Деталі
Сунак, який перебуває на саміті G20, сказав, що Велика Британія твердо стоятиме за народ Польщі, додавши: "Нічого з цього не сталося б без російського вторгнення в Україну".
Окрім того, Сунак зазначив, що Велика Британія та її союзники все ще намагаються розібратися у тому, що сталося у Польщі.
Виступаючи на G20 на Балі, Сунак сказав, що союзники погодилися з тим, що командам важливо встановити факти.
На пресконференції прем'єр-міністр країни не став повторювати слова президента США Джо Байдена про те, що малоймовірно, що ракета була випущена з росії, відзначає видання.
Але він звинуватив росію у прояві "абсолютної зневаги" до міжнародної системи.
Доповнення
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що падіння ракети на території Польщі не було б, якби не російські ракетні удари по Україні.
Контекст
15 листопада в польському селі біля українського кордону впали дві ракети, дві людини загинули.