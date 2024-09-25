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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьеру Словакии Роберту Фицо прислали конверт с пулей

Премьеру Словакии Роберту Фицо прислали конверт с пулей

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 10:48  •  2350 просмотра

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В Офис словацкого премьера Роберта Фицо поступил конверт с пулей внутри. Пресс-служба правительства подтвердила инцидент, сейчас конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц.

В среду, 25 сентября, в Офис словацкого премьера прислали конверт на имя Роберта Фицо. Внутри посылки был шар. Об этом пишет Aktuality, передает УНН.

Детали

Издание указывает, что им удалось получить подтверждение от пресс-службы словацкого правительства по конверту, который поступил премьеру 25 сентября утром.

Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию

- сообщили в пресс-службе словацкого правительства.

Сейчас полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии. 

Напомним

В мае на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова было совершено покушение. Однако уже в июле Фицо заявил, что вернулся к работе после выздоровления от ранений.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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