Премьеру Словакии Роберту Фицо прислали конверт с пулей
Киев • УНН
В Офис словацкого премьера Роберта Фицо поступил конверт с пулей внутри. Пресс-служба правительства подтвердила инцидент, сейчас конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц.
В среду, 25 сентября, в Офис словацкого премьера прислали конверт на имя Роберта Фицо. Внутри посылки был шар. Об этом пишет Aktuality, передает УНН.
Детали
Издание указывает, что им удалось получить подтверждение от пресс-службы словацкого правительства по конверту, который поступил премьеру 25 сентября утром.
Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию
Сейчас полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.
Напомним
В мае на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова было совершено покушение. Однако уже в июле Фицо заявил, что вернулся к работе после выздоровления от ранений.