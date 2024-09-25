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Прем'єру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт з кулею

Прем'єру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт з кулею

Київ • УНН

 • 13247 перегляди

До Офісу словацького прем'єра Роберта Фіцо надійшов конверт із кулею всередині. Пресслужба уряду підтвердила інцидент, наразі конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб.

У середу, 25 вересня, до Офісу словацького прем'єра надіслали конверт, на ім'я Роберта Фіцо. Всередині посилки була куля. Про це пише Aktuality, передає УНН.

Деталі

Видання вказує, що їм вдалось отримати підтвердження від пресслужби словацького уряду по конверт, який надійшов прем'єру 25 вересня зранку.

Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії

– повідомили у пресслужбі словацького уряду.

Наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини. 

Нагадаємо

У травні на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова було скоєно замах. Проте вже у липні Фіцо заявив, що повернувся до роботи після одужання від поранень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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robert-fitsoРоберт Фіцо
slovachchynaСловаччина

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