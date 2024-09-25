Прем'єру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт з кулею

У середу, 25 вересня, до Офісу словацького прем'єра надіслали конверт, на ім'я Роберта Фіцо. Всередині посилки була куля. Про це пише Aktuality, передає УНН.

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Видання вказує, що їм вдалось отримати підтвердження від пресслужби словацького уряду по конверт, який надійшов прем'єру 25 вересня зранку.

Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії – повідомили у пресслужбі словацького уряду.

Наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Нагадаємо

У травні на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова було скоєно замах. Проте вже у липні Фіцо заявив, що повернувся до роботи після одужання від поранень.