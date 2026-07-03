Премьер Молдовы Мунтяну ушел в отставку

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну объявил об отставке, пишет УНН.

Сегодня я завершаю свой срок на посту премьер-министра. Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и твердой верой в то, что могу внести свой вклад в изменение ситуации к лучшему. Как только я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я решил уйти - написал Мунтяну в соцсетях.

Он указал, что продолжит "служить своей стране на любой должности, независимо от того, где я живу или какие обязанности имею, будь то в государственном или частном секторе".

Справка

Александру Мунтяну - экономист, профессор университета и предприниматель из Республики Молдова, премьер-министр Республики Молдова с 1 ноября 2025 года.