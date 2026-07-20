Премьер-министр Венгрии предложил шахматистке Юдит Полгар стать президентом
Киев • УНН
Петер Мадьяр предложил легендарной шахматистке Юдит Полгар пост президента Венгрии. Планируется встреча для обсуждения предложения до принятия новой Конституции.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил легендарной шахматистке Юдит Полгар стать следующим президентом страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам главы правительства, он планирует встретиться с Полгар в понедельник, чтобы выяснить, готова ли она занять пост президента до принятия новой Конституции Венгрии. На момент публикации шахматистка публично не ответила на предложение.
Венгрии нужен президент, которым каждый венгр может гордиться
Полгар может заменить Тамаша Шуйока
49-летняя Юдит Полгар считается величайшей шахматисткой в истории. Она 26 лет подряд возглавляла мировой женский рейтинг, а в 15 лет стала самым молодым гроссмейстером в мире. В 2026 году о её карьере вышел документальный фильм Netflix "Королева шахмат".
Режим Орбана исчезает на фоне отстранения президента Венгрии - Bloomberg14.07.26, 09:17 • 9028 просмотров
В субботу действующий президент Тамаш Шуйок подписал закон о конституционной поправке, которая прекращает его полномочия. Таким образом была выполнена одна из ключевых предвыборных обещаний Петера Мадьяра о замене высокопоставленных чиновников, назначенных во времена правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.
Мадьяр подчеркнул, что президентская должность является "высшей формой государственной службы", а Полгар, по его мнению, способна представлять всех граждан страны и способствовать укреплению единства.
Ожидается, что парламент Венгрии, где партия "Тиса" имеет конституционное большинство, изберет нового президента до национального праздника страны, который отмечают 20 августа.
Президент Венгрии подписал конституционные изменения о своем отстранении от должности18.07.26, 20:21 • 5376 просмотров