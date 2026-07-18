Президент Венгрии подписал конституционные изменения о своем отстранении от должности
Киев • УНН
Тамаш Шуйок подписал конституционные изменения, предусматривающие досрочное прекращение его полномочий. Мандат президента прекратится после публикации закона в официальном вестнике.
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционные изменения, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий. Об этом он объявил в видеообращении в субботу, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что после того, как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия «Тиса» Петера Мадяра одобрил конституционные изменения, у Шуйока было 5 дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето. Срок подписания истек в субботу.
В своем обращении президент подчеркнул, что на протяжении всей жизни руководствовался уважением к праву. По его словам, принятие конституционной поправки стало для страны «судьбоносным национальным вопросом», который выходит за рамки личных или политических интересов.
Шуйок заявил, что президент в подобной ситуации имеет лишь два варианта: выполнить свой конституционный долг и подписать закон или отказаться от подписи, что, по его убеждению, означало бы нарушение закона.
"Я выполняю свой долг, предусмотренный Основным законом, после тщательного взвешивания своих юридических возможностей и совести. Моя подпись является окончательной печатью моих обязанностей как президента республики и моего полного уважения к институту президента республики при любых обстоятельствах", – заявил Шуйок.
После того, как подписанный закон будет опубликован в официальном вестнике, мандат Шуйока прекратится на следующий день.
Напомним
Президент Венгрии Тамаш Сульок должен до 18 июля подписать закон о досрочном прекращении своих полномочий. Если он этого не