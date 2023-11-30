Премьер-министр Словакии Фицо призвал готовиться к нормализации словацко-российских отношений

Сегодня, 30 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с российским послом Игорем Братчиковым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Словакии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Фицо принял посла США Гаутаму Рану и посла рф Игоря Братчикова в здании правительства Словакии в Братиславе.

Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, которые не всегда соответствуют политике единственно правильного взгляда, продвигаемого в ЕС - говорится в заявлении словацкого премьер-министра.

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Отмечается, что он также рассказал послам о своем видении войны в Украине и подчеркнул, что стратегия ЕС и США "явно не работает".

Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений - добавил Фицо.

Дополнение

Вместе с тем Фицо заявил, назвал своим внешнеполитическим приоритетом защиту и продвижение словацких национальных интересов, которые включают поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине.

Напомним

После назначения на должность премьера Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.

Словацкий премьер в то же время обещал не блокировать гуманитарную и, при определенных условиях, финансовую помощь Украине, а также частные поставки словацкого оружия.

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