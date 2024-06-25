Глава индийского правительства Нарендра Моди совершит визит в Москву, его поездка в РФ может продлиться от одного до двух дней. Пишет УНН со ссылкой на издание Tribune India.

Детали

Премьер-министр Нарендра Моди совершит поездку в рф, 8 июля он побывает в Москве. По данным росСМИ визит Моди в Россию продлится два дня. При этом в МИД РФ пока не сообщали о возможном визите.

Ранее Нарендра Моди был в России в 2019 году, тогда индийский государственный деятель посетил Владивосток; столицу РФ он не посещал с 2015 года.

Напомним

УНН сообщал, что Национальный демократический альянс премьер-министра Нарендры Моди одержал победу на парламентских выборах в Индии, обеспечив себе третий срок пребывания у власти подряд, хотя и не смог получить абсолютного большинства голосов.

Также УНН ранее передавал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в Италии, чтобы обсудить расширение торговли, подготовку к Саммиту мира и черноморский экспортный коридор.