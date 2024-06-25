Прем'єр Індії відвідає рф 8 липня - Tribune
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає москву 8 липня з одноденним або дводенним візитом.
Глава індійського уряду Нарендра Моді здійснить візит до москви, його поїздка до рф може тривати від одного до двох днів. Пише УНН з посиланням на видання Tribune India.
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Прем'єр-міністр Нарендра Моді здійснить поїздку до рф, 8 липня він побуває в москві. За даними рос ЗМІ візит Моді в росію триватиме два дні. При цьому в МЗС РФ не повідомляли про можливий візит.
Раніше Нарендра Моді був у росії 2019 року, тоді індійський державний діяч відвідав владивосток; столицю рф він не відвідував із 2015 року.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що Національний демократичний альянс прем'єр-міністра Нарендри Моді здобув перемогу на парламентських виборах в Індіта, забезпечивши собі третій термін перебування при владі поспіль, хоч і не зміг здобути абсолютної більшості голосів.
Також УНН раніше передавав, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Італії, щоб обговорити розширення торгівлі, підготовку до Саміту миру і чорноморський експортний коридор.