Представители ОБСЕ за неделю зафиксировали 414 взрывов в зоне проведения АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в зоне проведения АТО на прошлой неделе зафиксировала 414 взрывов, вызванных огнем из различного вооружения. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 414 взрывов вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Это указывает на уменьшение применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - сообщил он
Также он отметил, что уменьшение обстрелов никоим образом не может восприниматься как новая норма. Минские соглашения по-прежнему требуют полного прекращения огня и разведения сил.
Напомним, работу КПВВ "Марьинка" временно приостановили из-за обстрелов боевиков.