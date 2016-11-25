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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Представители ОБСЕ за неделю зафиксировали 414 взрывов в зоне проведения АТО

Киев • УНН

 • 6578 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в зоне проведения АТО на прошлой неделе зафиксировала 414 взрывов, вызванных огнем из различного вооружения. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине, передает корреспондент УНН.

Представители ОБСЕ за неделю зафиксировали 414 взрывов в зоне проведения АТО

"На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 414 взрывов вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Это указывает на уменьшение применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - сообщил он

Также он отметил, что уменьшение обстрелов никоим образом не может восприниматься как новая норма. Минские соглашения по-прежнему требуют полного прекращения огня и разведения сил.

Напомним, работу КПВВ "Марьинка" временно приостановили из-за обстрелов боевиков.

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