Представители ОБСЕ за неделю зафиксировали 414 взрывов в зоне проведения АТО

"На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 414 взрывов вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Это указывает на уменьшение применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - сообщил он

Также он отметил, что уменьшение обстрелов никоим образом не может восприниматься как новая норма. Минские соглашения по-прежнему требуют полного прекращения огня и разведения сил.

Напомним, работу КПВВ "Марьинка" временно приостановили из-за обстрелов боевиков.