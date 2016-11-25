Представники ОБСЄ за минулий тиждень зафіксувала 414 вибухів в зоні проведення АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в зоні проведення АТО минулого тижня зафіксувала 414 вибухів спричинених вогнем з різного озброєння. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 414 вибухів спричинених вогнем з мінометів, танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Це зазначає зменшення застосування озброєння забороненого Мінськими домовленостями”, — повідомив він
Також він зазначив, що зменшення обстрілів жодним чином не може сприйматись як нова норма. Мінські угоди, як і раніше, вимагають повного припинення вогню та розведення сил.
Нагадаємо, роботу КПВВ “Мар’їнка” тимчасово призупинили через обстріли бойовиків.