Представители МВФ и ГФС обсудили реформирование фискальной службы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61403 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107225 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164747 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120926 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119277 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113989 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105218 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107287 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103748 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156546 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители МВФ и ГФС обсудили реформирование фискальной службы

Представители МВФ и ГФС обсудили реформирование фискальной службы

Киев  •  УНН

 • 12559 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Реформирование Государственной фиксальной службы в контексте программы экономических реформ Правительства Украины обсудил во время встречи и.о. Председателя ГФС Мирослав Продан с делегацией экспертов МВФ во главе с главой миссии МВФ в Украине Роном вад Роденом, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Во время встречи М.Продан отметил успешное сотрудничество ГФС с технической миссией МВФ, по результатам которой фискальная служба уже получила предложения МВФ по реформированию службы.

"Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, учета объективной оценки положения дел в ГФС. Это необходимо для того, чтобы правильно определить приоритеты дальнейшего реформирования службы ", - подчеркнул М.Продан.

Он также проинформировал международных экспертов об изменениях, которые происходят в ГФС. Речь шла, в частности, о введении полноценного функционирования электронного реестра НДС, тестовом режие работы системы управления рисками при администрировании этого налога.

Глава ГФС очертил конкретные шаги по внедрению реформ в таможенном направлении, в частности, по развитию инфраструктуры, а также проинформировал о ряде мер по имплементации изменений в налоговом законодательстве, которые будут способствовать улучшению бизнес-климата в стране.

Представители МВФ положительно оценили достигнутый ГФС прогресс во внедрении электронных систем и сервисов, сводит к нулю коррупционные риски.

Как сообщал УНН, правительство отменило объявлены конкурсы на должности в ГФС.

Украинские Национальные Новости

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