Представители МВФ и ГФС обсудили реформирование фискальной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Реформирование Государственной фиксальной службы в контексте программы экономических реформ Правительства Украины обсудил во время встречи и.о. Председателя ГФС Мирослав Продан с делегацией экспертов МВФ во главе с главой миссии МВФ в Украине Роном вад Роденом, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Во время встречи М.Продан отметил успешное сотрудничество ГФС с технической миссией МВФ, по результатам которой фискальная служба уже получила предложения МВФ по реформированию службы.
"Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, учета объективной оценки положения дел в ГФС. Это необходимо для того, чтобы правильно определить приоритеты дальнейшего реформирования службы ", - подчеркнул М.Продан.
Он также проинформировал международных экспертов об изменениях, которые происходят в ГФС. Речь шла, в частности, о введении полноценного функционирования электронного реестра НДС, тестовом режие работы системы управления рисками при администрировании этого налога.
Глава ГФС очертил конкретные шаги по внедрению реформ в таможенном направлении, в частности, по развитию инфраструктуры, а также проинформировал о ряде мер по имплементации изменений в налоговом законодательстве, которые будут способствовать улучшению бизнес-климата в стране.
Представители МВФ положительно оценили достигнутый ГФС прогресс во внедрении электронных систем и сервисов, сводит к нулю коррупционные риски.
Как сообщал УНН, правительство отменило объявлены конкурсы на должности в ГФС.