Представники МВФ та ДФС обговорили реформування фіскальної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Реформування Державної фіксальної служби у контексті програми економічних реформ Уряду України обговорив під час зустрічі в.о. Голови ДФС Мирослав Продан з Делегацією експертів МВФ на чолі з головою місії МВФ в Україні Роном вад Роденом, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Під час зустрічі М.Продан відзначив успішну співпрацю ДФС з технічною місією МВФ, за результатами якої фіскальна служба вже отримала пропозиції МВФ з реформування служби.
“Ми домовилися про подальшу співпрацю, зокрема, врахування об’єктивної оцінки стану справ в ДФС. Це необхідно для того, щоб правильно визначити пріоритети подальшого реформування служби”, — наголосив М.Продан.
Він також поінформував міжнародних експертів про зміни, які відбуваються в ДФС. Мова йшла, зокрема, про запровадження повноцінного функціонування Електронного реєстру ПДВ, тестовий режим роботи системи управління ризиками при адмініструванні цього податку.
Очільник ДФС окреслив конкретні кроки з впровадження реформ у митному напрямі, зокрема, щодо розбудови інфраструктури, а також поінформував про низку заходів з імплементації змін у податковому законодавстві, які сприятимуть покращенню бізнес-клімату в країні.
Представники МВФ позитивно оцінили досягнутий ДФС прогрес у впровадженні електронних систем та сервісів, що зводить до нуля корупційні ризики.
Як повідомляв УНН, уряд скасував оголошені конкурси на посади у ДФС.