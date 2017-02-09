Представитель США в ОБСЕ: санкции против России останутся
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Исполняющий обязанности главы миссии США при ОБСЕ Кейт Бернз призвала Россию прекратить агрессию в Украине, а также подчеркнула, что санкции останутся. Об этом шла речь на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
"Россия, которая продолжает поставлять, поддерживать и дережировать боевыми действиями на востоке Украины, до сих пор не высказалась против, не положила конец обстрелам и другим нападениям на гражданских на подконтрольной Украине территории. Около двух недель прошло с момента как комбинированные российско-террористические войска начали наступление на Авдеевку, унесшее жизни по меньшей мере 10 украинских военных, не менее 80 были ранены. Есть четкие свидетельства военного наращивания комбинированных российско-сепаратистских войск в регионе перед наступлением ", - заявила К.Бернз.
По ее словам, "комбинированные российско-сепаратистские войска расширяют свои позиции в Авдеевке на протяжении последних шести месяцев, включая районы на линии контакта, подконтрольные Украины. Это бои, к которым Россия и сепаратисты готовились ".
Кроме того, представитель США при ОБСЕ в очередной раз призвала Россию прекратить агрессию в Украине.
"Наши санкции будут оставаться. Мы вновь призываем Россию в полной мере выполнять свои обязательства по Минским соглашениям ", - подчеркнула К.Бернз.
Напомним, представительница США в Организации объединенных наций Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который "страдает от российской оккупации и интервенции". Она также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и санкции против России останутся в силе , пока Крым не будет возвращен Украине.