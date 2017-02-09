Представник США в ОБСЄ: санкції проти Росії залишаться
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Виконувач обов’язків голови місії США при ОБСЄ Кейт Бернз закликала Росію припинити агресію в Україні, а також наголосила, що санкції залишаться. Про це йшлося на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Росія, яка продовжує постачати, підтримувати і дерегувати бойові дії на сході України, досі не висловилася проти, не поклала край обстрілам та іншим нападам на цивільних на підконтрольній Україні території. Близько двох тижнів минуло з часу як комбіновані російсько-терористичні війська розпочали наступ на Авдіївку, що забрало життя щонайменше 10 українських військових, щонайменше 80 були поранені. Є чіткі свідчення військового нарощування комбінованих російсько-сепаратистських військ у регіоні перед наступом”, — заявила К.Бенз.
За її словами, “комбіновані російсько-сепаратистські війська розширюють свої позиції в Авдіївці упродовж останніх шести місяців, включаючи райони на лінії контакту, підконтрольні Україні. Це бої, до яких Росія і сепаратисти готувалися”.
Крім того, представниця США при ОБСЄ вчергове закликала Росію припинити агресію в Україні.
“Наші санкції залишатимуться. Ми знову закликаємо Росію повною мірою виконувати свої зобов’язання щодо Мінських угод”, — наголосила К.Бернз.
Нагадаємо, представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Хейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який “страждає від російської окупації і інтервенції”. Вона також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні.