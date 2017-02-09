Представник США в ОБСЄ: санкції проти Росії залишаться

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 40579 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 101796 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 108042 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 94888 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 115924 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 78694 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88216 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97171 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88669 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 204301 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
30%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 19413 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 13979 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 21484 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 21279 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 21864 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 108053 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 204309 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 356440 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 291821 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 400795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 22157 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 19926 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 94896 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 26160 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 31003 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Представник США в ОБСЄ: санкції проти Росії залишаться

Київ • УНН

 • 10194 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Виконувач обов’язків голови місії США при ОБСЄ Кейт Бернз закликала Росію припинити агресію в Україні, а також наголосила, що санкції залишаться. Про це йшлося на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Представник США в ОБСЄ: санкції проти Росії залишаться

“Росія, яка продовжує постачати, підтримувати і дерегувати бойові дії на сході України, досі не висловилася проти, не поклала край обстрілам та іншим нападам на цивільних на підконтрольній Україні території. Близько двох тижнів минуло з часу як комбіновані російсько-терористичні війська розпочали наступ на Авдіївку, що забрало життя щонайменше 10 українських військових, щонайменше 80 були поранені. Є чіткі свідчення військового нарощування комбінованих російсько-сепаратистських військ у регіоні перед наступом”, — заявила К.Бенз.

За її словами, “комбіновані російсько-сепаратистські війська розширюють свої позиції в Авдіївці упродовж останніх шести місяців, включаючи райони на лінії контакту, підконтрольні Україні. Це бої, до яких Росія і сепаратисти готувалися”.

Крім того, представниця США при ОБСЄ вчергове закликала Росію припинити агресію в Україні.

“Наші санкції залишатимуться. Ми знову закликаємо Росію повною мірою виконувати свої зобов’язання щодо Мінських угод”, — наголосила К.Бернз.

Нагадаємо, представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Хейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який “страждає від російської окупації і інтервенції”. Вона також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,686.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,618.59