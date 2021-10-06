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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110216 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 107106 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106189 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Представлен логотип Евро-2024: известны детали

Представлен логотип Евро-2024: известны детали

Киев  •  УНН

 • 21489 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. По данным сайта УЕФА, логотип ЕВРО-2024 был представлен на берлинском "Олимпиаштадион", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши “Олимпиаштадион”. В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии ЕВРО.

Логотип продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряет многообразие. Футбол — область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск логотипа стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на ЕВРО-2024 в Германии.

Цитата

“ЕВРО-2024 будет чемпионатом для всех. С нетерпением ждем возможности принять у себя в Германии болельщиков со всей Европы и со всего мира летом 2024 года, чтобы организовать настоящий футбольный праздник. Логотип и бренд турнира идеально отражают это послание”, — заявил директор Евро-2024 Филипп Лам.

Что предшествовало этому

Двое игроков основного состава “Динамо” продолжили контракты с клубом.

Украинские Национальные Новости

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