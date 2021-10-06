Представлен логотип Евро-2024: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. По данным сайта УЕФА, логотип ЕВРО-2024 был представлен на берлинском "Олимпиаштадион", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши “Олимпиаштадион”. В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии ЕВРО.
Логотип продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряет многообразие. Футбол — область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск логотипа стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на ЕВРО-2024 в Германии.
Цитата
“ЕВРО-2024 будет чемпионатом для всех. С нетерпением ждем возможности принять у себя в Германии болельщиков со всей Европы и со всего мира летом 2024 года, чтобы организовать настоящий футбольный праздник. Логотип и бренд турнира идеально отражают это послание”, — заявил директор Евро-2024 Филипп Лам.
Что предшествовало этому
Двое игроков основного состава “Динамо” продолжили контракты с клубом.