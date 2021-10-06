Представлено логотип Євро-2024: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. За даними сайту УЄФА, логотип ЄВРО-2024 був представлений на берлінському "Олімпіаштадіон", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
В основі логотипу турніру лежать прапори і кольори 55 національних асоціацій УЄФА, об’єднані в різних комбінаціях в формі даху “Олімпіаштадіон”. У центрі емблеми розташований знаменитий трофей Анрі Делоне, а 24 кольорові смуги навколо нього символізують 24 учасників фінальної стадії ЄВРО.
Логотип просуває ідею ЄВРО, відкритого для всіх і заохочує різноманіття. Футбол — область, де кожен повинен відчувати себе як вдома, і запуск логотипу став першим кроком на шляху до облаштування цього будинку на ЄВРО-2024 в Німеччині.
Цитата
“ЄВРО-2024 буде чемпіонатом для всіх. З нетерпінням чекаємо можливості прийняти у себе в Німеччині вболівальників з усієї Європи та з усього світу влітку 2024 року, аби організувати справжнє футбольне свято. Логотип і бренд турніру ідеально відображають це послання”, — заявив директор ЄВРО-2024 Філіп Лам.
Що передувало цьому
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