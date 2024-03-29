Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

В Украине отменили более полусотни устаревших требований для бизнеса: что известно

Кабинет Министров Украины внес изменения в более 50 устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений, некоторые из которых были приняты еще в советское время, с целью упрощения ведения бизнеса и приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.