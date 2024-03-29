Украина готова соинвестировать в оборонные технологии Франции, чтобы напрямую закупать французскую военную продукцию - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров встретился в Киеве с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве. И заявил, что Украина готова инвестировать во французские оборонные технологии, чтобы напрямую закупать французскую военную продукцию. Об этом глава оборонного ведомства сообщил на своей странице в фейсбук, пишет УНН.

Был рад встретиться в Киеве с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве. Благодарен за всестороннюю поддержку, которую Франция оказывает Украине для отпора российской агрессии, в частности за подписание двустороннего соглашения по безопасности. - поблагодарил Умеров.

Детали

Украинский министр обороны также заявил о том, что Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и напрямую закупать французскую военную продукцию.

Я высоко ценю продуктивное сотрудничество с моим французским коллегой, Себастьяном Лекорню. Мы в постоянном контакте с ним и его командой. Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и напрямую закупать французскую военную продукцию. - заявил Умеров.

Умеров также отметил, что мощности украинского оборонно-промышленного комплекса должны быть включены в европейский план военного производства.