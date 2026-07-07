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Предложение Украины является реалистичным шансом для путина избежать коллапса - Сибига

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Глава МИД добавил: путину следует признать, что он никогда не победит в Украине. Он также назвал четыре ключевых элемента устойчивого мира для Украины.

Предложение Украины является реалистичным шансом для путина избежать коллапса - Сибига

Предложение Украины российскому диктатору владимиру путину по завершению войны является реалистичным и осуществимым. Это шанс для его режима избежать коллапса, сообщает УНН со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Детали

Глава МИД отметил: путин никогда не достигнет своих целей в Украине на поле боя, и ему следует это признать. Сибига также отметил: эра разоружения в мире завершилась, если говорить о конвенционных вооружениях.

Также министр иностранных дел назвал четыре ключевых элемента устойчивого мира для Украины:

  • Юридически обязывающие двусторонние гарантии безопасности от США;
    • Военное присутствие партнеров на территории Украины ("boots on the ground") при американской поддержке;
      • Членство Украины в ЕС как элемент гарантий безопасности;
        • Усиление украинской армии и пакет поддержки для сдерживания дальнейшей агрессии.

          Украина больше не нуждается в разрешениях для дальнобойных ударов по военным целям в РФ - Сибига07.07.2026, 16:32 • 2860 просмотров

          Евгений Устименко

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