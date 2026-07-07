Предложение Украины является реалистичным шансом для путина избежать коллапса - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД добавил: путину следует признать, что он никогда не победит в Украине. Он также назвал четыре ключевых элемента устойчивого мира для Украины.
Предложение Украины российскому диктатору владимиру путину по завершению войны является реалистичным и осуществимым. Это шанс для его режима избежать коллапса, сообщает УНН со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Детали
Глава МИД отметил: путин никогда не достигнет своих целей в Украине на поле боя, и ему следует это признать. Сибига также отметил: эра разоружения в мире завершилась, если говорить о конвенционных вооружениях.
Также министр иностранных дел назвал четыре ключевых элемента устойчивого мира для Украины:
- Юридически обязывающие двусторонние гарантии безопасности
от США;
- Военное присутствие партнеров на территории Украины
("boots on the ground") при американской поддержке;
- Членство Украины в ЕС как элемент гарантий безопасности;
- Усиление украинской армии и пакет поддержки для
сдерживания дальнейшей агрессии.
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