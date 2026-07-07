Предложение Украины является реалистичным шансом для путина избежать коллапса - Сибига

Предложение Украины российскому диктатору владимиру путину по завершению войны является реалистичным и осуществимым. Это шанс для его режима избежать коллапса, сообщает УНН со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Детали

Глава МИД отметил: путин никогда не достигнет своих целей в Украине на поле боя, и ему следует это признать. Сибига также отметил: эра разоружения в мире завершилась, если говорить о конвенционных вооружениях.

Также министр иностранных дел назвал четыре ключевых элемента устойчивого мира для Украины:

Юридически обязывающие двусторонние гарантии безопасности от США;

Военное присутствие партнеров на территории Украины ("boots on the ground") при американской поддержке;

Членство Украины в ЕС как элемент гарантий безопасности;

Усиление украинской армии и пакет поддержки для сдерживания дальнейшей агрессии.

Украина больше не нуждается в разрешениях для дальнобойных ударов по военным целям в РФ - Сибига