Предали Украину и воевали против ВСУ: двум боевикам сообщили о подозрении
Киев • УНН
Оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений южного военного округа вооруженных сил России. По данным военной контрразведки СБУ, один из них входил в группу террориста Безлера, где занимал "должность" пулеметчика.
Двум предателям, которые принимали активное участие в боях против Украины в Донецкой и Запорожской областях, сообщили о подозрении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений южного военного округа вооруженных сил России.
По данным военной контрразведки СБУ, один из них входил в группу террориста Безлера, где занимал "должность" пулеметчика.
После начала полномасштабного вторжения он вместе с российскими войсками захватывал Волноваху и Верхнеторецкое в Донецкой области, за что получил "орден республики". Впоследствии группировку боевика перебросили в район Красногоровки для штурма позиций украинских защитников, обороняющих Авдеевку, где его и захватили.
Другой предатель - житель временно оккупированного Крыма. В августе он подписал контракт с минобороны РФ и присоединился в ряды "кадыровского" полка мотострелковой дивизии.
В рядах этого подразделения он штурмовал Мариуполь, а после захвата города участвовал в проведении так называемых "зачисток" против участников движения сопротивления. Впоследствии злоумышленника боевика отправили в район поселка Роботино для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ на южном фронте. Там злоумышленнику также не удалось избежать захвата.
Сейчас обоим предателям сообщили о подозрении. Им грозит пожизненное заключение.
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Предали Украину и воевали против ВСУ: двум боевикам сообщили о подозрении
Оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений южного военного округа вооруженных сил России. По данным военной контрразведки СБУ, один из них входил в группу террориста Безлера, где занимал "должность" пулеметчика.
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