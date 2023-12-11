Предали Украину и воевали против ВСУ: двум боевикам сообщили о подозрении

Двум предателям, которые принимали активное участие в боях против Украины в Донецкой и Запорожской областях, сообщили о подозрении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений южного военного округа вооруженных сил России.

По данным военной контрразведки СБУ, один из них входил в группу террориста Безлера, где занимал "должность" пулеметчика.

После начала полномасштабного вторжения он вместе с российскими войсками захватывал Волноваху и Верхнеторецкое в Донецкой области, за что получил "орден республики". Впоследствии группировку боевика перебросили в район Красногоровки для штурма позиций украинских защитников, обороняющих Авдеевку, где его и захватили.

Другой предатель - житель временно оккупированного Крыма. В августе он подписал контракт с минобороны РФ и присоединился в ряды "кадыровского" полка мотострелковой дивизии.

В рядах этого подразделения он штурмовал Мариуполь, а после захвата города участвовал в проведении так называемых "зачисток" против участников движения сопротивления. Впоследствии злоумышленника боевика отправили в район поселка Роботино для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ на южном фронте. Там злоумышленнику также не удалось избежать захвата.

Сейчас обоим предателям сообщили о подозрении. Им грозит пожизненное заключение.

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